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Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:07:15 -
Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti

BERLİN (AA) - Almanya'da seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirleri, Kovid-19 krizi nedeniyle ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 azaldı.

Destatis açıklamasında, söz konusu gerilemenin, 2008'den bu yana seyahat sektörü satışlarındaki en büyük düşüş olduğu belirtildi.

Seyahat sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının 2018'de yaklaşık 13 bin 300 olduğu bildirilen açıklamada, sektörün 110 bin kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

Bu arada, 2018'de 5 haneden biri paket tur satın alırken, her paket tur için yaklaşık 1.000 avro harcandı.

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