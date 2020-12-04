  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alman Schwarz ile Ağrılı Sıddık'ın mezara kadar süren dostluk hikayesi
Aktüel

Alman Schwarz ile Ağrılı Sıddık'ın mezara kadar süren dostluk hikayesi

İstanbul'da yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Alman Karl Raıner Schwarz'ın cenazesi, vasiyeti üzerine uzun yıllar önce tanışıp dostluk kurduğu arkadaşı Ağrılı Mehmet Sıddık Yıldırım'ın yanında toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:19:56 -
Alman Schwarz ile Ağrılı Sıddık'ın mezara kadar süren dostluk hikayesi

AĞRI (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'da yaşamını yitiren Alman Karl Raıner Schwarz'ın cenazesi, vasiyeti üzerine uzun yıllar önce tanışıp dostluk kurduğu arkadaşı Ağrılı Mehmet Sıddık Yıldırım'ın yanına defnedildi.

Ağrılı Mehmet Sıddık Yıldırım, 1960'lı yıllarda çalışmak için gittiği Almanya'da, çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Schwarz ile tanışarak birlikte iş yapmaya başladı.

Büyük dostluk kurduğu Yıldırım aracılığıyla İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ve ismini "Ali" olarak değiştiren Schwarz, bir dönem Ağrı'ya da gelerek yakın arkadaşının yaşadığı köyü de görme fırsatı buldu.

İki yıl önce yakın dostu Sıddık'ın hayatını kaybetmesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Schwarz, öldüğünde cenazesinin çok sevdiği arkadaşının yanına defnedilmesi vasiyetinde bulundu.

- "Yakın dostunun yanına defnedildi"

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Schwarz'ın cenazesi, vasiyeti üzerine Yıldırım ailesi tarafından hastaneden alınarak Ağrı'nın Murathan köyündeki mezarlıkta bulunan yakın dostunun yanına defnedildi.

Sıddık Yıldırım'ın kardeşi emekli Almanca öğretmeni Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Müslüman olduktan sonra "Ali" ismini alan Schwarz'ın yıllarca ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

Merhum ağabeyi aracılığıyla Schwarz ile çok iyi arkadaşlık kurduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Nerede bir fakir görse maddi destek vermek için yola koyulurdu. Almanya'dayken Müslüman olmuştu ama namaz kılmıyordu. İslamiyet ile ilgili sorduğu soruların cevabını aldıktan sonra bana 'ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Şimdiye kadar sözde Ali'ydim. Şimdiyse hem sözde hem özde hem de kayıtlarda Ali olmak istiyorum. Kafamı kurcalayan ve kalbimi tatmin etmeyecek hiçbir sorum kalmadı' dedi ve sonra Almanya'ya giderek ismini Ali olarak değiştirdi."

Annesinin Schwarz'ı da oğlu gibi gördüğünü ve kendilerinden ayırmadığını vurgulayan Yıldırım, "Pandemiden 2 ay önce bana 'lütfen ben öldükten sonra beni Murathan köyünde defnedin' dedi. Ben de inşallah dedim. Benden bunun için söz aldı. Ameller niyetlere göredir. Yüce Allah'ta buraya defnedilmesini nasip etti. Ağabeyimle arası çok iyiydi ve vefatını duyunca ağladı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Köye geldiğinde 'Mehmet benim ağabeyimdir hem Almanya'da hem de Türkiye'de çok iyiliğini gördüm' diyordu." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Bu iddia çok konuşulacak! Putin'in emri Rusya'yı karıştırdı
Dünya

Bu iddia çok konuşulacak! Putin'in emri Rusya'yı karıştırdı

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Putin tarafından doktorlara ve öğretmenlere haftaya toplu aşı uygulamasının başlatılması emri verildikten so..
Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay