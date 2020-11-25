Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi Kovid-19’da ikinci dalga ile kasımda düştü

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının ihracat pazarlarında neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle, kasımda 9,1 puan düşerek eksi 2,1 puana geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için kasım ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın ekim ayında 7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, kasım ayında düşüşünü sürdürdü. Endeks, kasımda 9,1 puan azalarak eksi 2,1 puana indi. Böylece endeks son altı ayın en düşük seviyesini gördü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçıların arasında duyarlılığın önemli ölçüde kötüleştiğini belirtti.

Fuest, “Alman şirketlerin ihracat beklentisini aşağı çeken faktörlerden birinin özellikle birçok Avrupa ülkesini kasıp kavuran Kovid-19’da ikinci dalganın yoğunluğu” olduğunu kaydetti.

Otomotiv sektöründe uluslararası ticarete ilişkin iyimserliğin “buharlaştığını” belirten Fuest, gıda sektörünün önemli düşüşler öngördüğünü, makine ve teçhizat üreticilerinin ise ihracatlarına devam etmeyi beklediklerini kaydetti.

Almanya’nın ABD, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalya gibi önemli ticaret ortaklarında Kovid-19’da ikinci dalganın sebep olduğu ekonomik durgunluk Alman ihracatçılar için sıkıntı olmaya devam ederken, yılın ocak-eylül döneminde Almanya’nın ihracatı yüzde 11,7 düşerek 880 milyar avro seviyesine geriledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ülkenin ihracatının geçen yıla göre yüzde 15 düşeceğini, gelecek yılda yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor.