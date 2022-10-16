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Dünya Alman polisinden insanlık dışı müdahale: Yumruklayıp kafalarını ezdiler
Dünya

Alman polisinden insanlık dışı müdahale: Yumruklayıp kafalarını ezdiler

Almanya'da oynanan FC St. Pauli ve Hamburg karşılaşmasında polisin taraftarlara şiddet göstermesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 18:48:00 - 2022-10-16 19:11:14
Alman polisinden insanlık dışı müdahale: Yumruklayıp kafalarını ezdiler

Almanya 2 Bundesliga liginde derbi heyecanı vardı.

Hamburg şehrinin iki köklü ezeli rakibi FC St. Pauli ve Hamburg 14 Ekim'de karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya polis müdahalesi damga vurdu

St. Pauli'nin 3 sıfırlık galibiyeti ile biten karşılaşmaya ise taraftar olayları ve polis müdahalesi damga vurdu.

Maçtan önce ve sonra sokakların karıştığı Hamburg'da polis taraftarların gözünün yaşına bakmadı.

Tek tek etkisiz hale getirilen taraftarlar yere yatırılıp göz altına alınırken polisin sert müdahalesi dikkat çekti.

Yumruklayıp kafalarını ezdiler

Yere yatırdıkları taraftarları yumruklayan, dizleri ile kafalarına bastıran polisin bu orantısız güç uygulaması sosyal medyada gündem oldu.

St. Pauli'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin tutumu eleştirilirken rasmi bir açıklama beklendiği belirtildi.

AB sessiz kaldı

Her fırsatta dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle "endişe" açıklaması yapılan Avrupa Birliği'nden (AB) ise bir açıklama gelmedi.

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