THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Alman otomotiv devine rekor ceza!

Alman otomotiv devi Audi, dizel ihlalleri için 800 milyon Euro (927 milyon Dolar) para cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2018 Salı 15:20
Alman otomotiv devine rekor ceza!

Wolkswagen Grubu bünyesindeki Audi, Alman savcıları tarafından dizel ihlalleri için 800 milyon Euro (927 milyon Dolar) para cezasına çarptırıldı. Cezayı kabul eden Audi karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Para cezasının yıllık kazancı üzerinde bir etkisi olacağını söyleyen Audi yetkilileri, “Bu ceza 2018 mali yılı için öngörülen finansal performans göstergelerini önemli ölçüde azaltacaktır” dedi. Ana şirket Volkswagen Grubu da kazançlarının etkileneceği konusunda uyardı. Hatırlayacağınız üzere şirketin CEO’su Rupert Stadler, ortaya çıkan dizel skandalı ardından delilleri karartma şüphesinden dolayı geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:20
  1. Almanya
  2. Audi
  3. para cezası
  4. rekor ceza
  5. Otomotiv devi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan'ın sözü tekrar gündeme geldi! "Varoştan gelen futbolcuların psikoloğa ihtiyacı var"
    1. Arda Turan'ın sözü tekrar gündeme..
    2. Erdoğan'dan af açıklaması
    3. Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2..
    4. 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi
    5. Çorlu'daki tren kazasının ayrıntıları..
    6. Fas’ta feci tren kazası, çok sayıda..
    7. Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman..
    8. Bilecik'te korkunç olay! Zeytin..
    9. Şanlıurfa'da korkutan yangın! Bir anda..
    10. Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı
    11. Başakşehir, Arda'yı kadro dışı..
    12. Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller..
    13. Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir
    14. Dünya Kupası, Rusya'nın kasasını..
    15. FETÖ davasına damga vuran "ankesörlü..
    16. Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor
    17. 19 yaşındaki zanlı 9 ay sonra yakalandı
    18. Mısır'da darbeci Sisi, OHAL'i 3 ay..
    19. Tekirdağ'da yakalandı! Yetkililer şoke..
    20. Adalet Bakanı Gül: Onların yeri yok
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?