Alman otomotiv devine rekor ceza!

Wolkswagen Grubu bünyesindeki Audi, Alman savcıları tarafından dizel ihlalleri için 800 milyon Euro (927 milyon Dolar) para cezasına çarptırıldı. Cezayı kabul eden Audi karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Para cezasının yıllık kazancı üzerinde bir etkisi olacağını söyleyen Audi yetkilileri, “Bu ceza 2018 mali yılı için öngörülen finansal performans göstergelerini önemli ölçüde azaltacaktır” dedi. Ana şirket Volkswagen Grubu da kazançlarının etkileneceği konusunda uyardı. Hatırlayacağınız üzere şirketin CEO’su Rupert Stadler, ortaya çıkan dizel skandalı ardından delilleri karartma şüphesinden dolayı geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmıştı.