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Otomotiv Alman otomotiv devi duyurdu! Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları düştü: Bakın düşüşün sebebi ne!
Otomotiv

Alman otomotiv devi duyurdu! Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları düştü: Bakın düşüşün sebebi ne!

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik dar boğazları nedeniyle yüzde 1 düştü. Öte yandan: Çinli otomotiv Chery, yaz aylarına doğru yeni otomobil modellerini Türkiye'de tekrar satmaya başlayacaktı. Mercedes'in satışları dünya genelinde düştüğü belirtiliyor.... Alman lüks otomobil markaları 2022 yılında güç kaybetti. 2023'te ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:00:00 - 2023-01-10 15:25:20
Alman otomotiv devi duyurdu! Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları düştü: Bakın düşüşün sebebi ne!

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, şirketin otomobil satışları, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyon 55 bine geriledi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 4 artarak 411 bin oldu.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışları geçen yıl yüzde 1 düşüşle 751 bin 700'e gerilerken, Avrupa'daki satışlarının yüzde 1 artarak 635 bine yükselmesi dikkati çekti. ABD'de ise satışlar yüzde 4 yükselişle 286 bin 600'e çıktı.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 124 artarak 117 bin 800'e yükseldi.

Bu arada, Almanya'nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW'nin satışları da 2022'de önceki yıla göre yüzde 4,8 düşerek 2,44 milyona geriledi. Alman otomotiv devi Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor bilgisi gelen haberler arasında...

 Alman otomotiv devi yeni elektrikli premium aracı olan BMW i7'yi Çin pazarına sürdü. BMW i7'nin özellikleri hakkında: Alman otomotiv devi, i7'nin yaklaşık 483 kilometre menzile sahip olacak denilmişti. BMW'nin i7'yi nisan ayında piyasaya süreceğini açıklamıştı.

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