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Aktüel Alman Michael Raab İslam’la müşerref oldu
Aktüel

Alman Michael Raab İslam’la müşerref oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-28 16:41:00 -
Alman Michael Raab İslam’la müşerref oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Almanya uyruklu Michael Raab, Müslüman oldu.

İslam dininden etkilendiği için Müslüman olmaya karar veren Raab için Karasu İlçe Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’den dinin temel esasları hakkında bilgi alan Raab, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu. “İhtida belgesi” veren ve Kur’an-ı Kerim hediye eden Çelebi, Raab’i seçiminden dolayı tebrik etti.

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