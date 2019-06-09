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Alman medyası Türkiye’nin Fransa karşısındaki zaferine geniş yer ayırdı

Türk Milli Takımının dün gece dünya şampiyonu Fransa karşısındaki aldığı 2-0’lık zafer, Alman basınında büyük yankı buldu.

09 Haziran 2019 Pazar 11:35
Alman medyası Türkiye’nin Fransa karşısındaki zaferine geniş yer ayırdı

Türk Milli Takımının dün gece dünya şampiyonu Fransa karşısındaki aldığı 2-0’lık zafer, Alman basınında büyük yankı buldu. “Türkiye dünya şampiyonunu şok etti“, “Avrupa Şampiyonası Elemelerinde büyük sürpriz“ başlığı kullanarak Türkiye’nin galibiyetini okuyucularına duyuran Alman Bild gazetesi, “Türkiye, H Grubu’ndaki liderliğini alarak, son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 mağlup etti” başlıyla haberi okuyucularına aktardı.


Alman basını, Türkiye A Milli Takımının, Fransa karşısında aldığı 2-0’lık galibiyete, sayfalarında büyük yer verdi. Griezmann, Pogba ve Mbappe gibi yıldızlarla sahaya çıkan Fransa’nın Türkiye karşısında varlık gösteremediğine vurgu yapan Bild gazetesi okuyucularına, “Dünya şampiyonuna neler oluyor?” sorunu yönelterek, “30. dakikada Ayhan’ın kafa golüne engel olamadı. 1-0 öne gecen Türkler, 40. dakikada ise Cengiz’in şutuyla 2-0 öne geçti. Türkler, sönük Fransızlara karşı muhteşem bir zafer kazandılar. Bu skorla Türkiye, H grubunun lideri oldu” dedi.



Kicker: “Türkiye’nin zaferi”


Alman spor dergisi Kicker, “Türkiye tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, Avrupa Şampiyonası elemelerinin 3. maçında Şenol Güneş’in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı. Şenol Güneş, Düesseldorflu Kaan Ayhan ve Romalı Cengiz’i ilk on birde oynatarak dünya şampiyonunun renkli isimlerini etkisiz hale getirdi. Oyunu kendilerinin şekillendireceğine inanan Fransızların taktiği Türkler tarafından bozulunca takım oyunu kurmakta zorlandılar, maç boyunca Deschamps gözle görülür derecede rahatsız olduğunu saha kenarından da gösterdi" diyerek Türkiye’nin zaferini başlığına taşıdı.



Spiegel Online: “Türkiye üçte üç yaptı”


Spiegel Online, Türkiye Fransa maçını “Dünya şampiyonu Türkiye’de kaybetti” başlığıyla duyurdu. “2020 Avrupa Şampiyonası yolunda Fransa ilk mağlubiyetini Türkiye’de aldı" denilen haberde “Kaan Ayhan’ın, Konya’da attığı kafa golüyle Fransızlar şok yaşadı. Cengiz ise attığı golle takımını H grubunun lideri yaptı.Türkiye üçte üç yaparken yıldızlar topluluğu Fransa ikici sırada yer aldı”



”Dünya şampiyonu Fransa’ya Türk sürprizi”


Alman n-tv haber portalı, Türkiye-Fransa maçını “Dünya şampiyonu Fransa’ya Türk sürprizi” başlığıyla duyurdu. “Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye, Fransa’ya derin bir yenilgi yaşatarak sürpriz yapı. Maçın favorisi olarak bakılan Dünya şampiyonu hesaba katmadıkları bir yenilgi aldılar. Yıldızlar topluluğu Fransız takımı disiplinli Türkler karşısında varlık gösteremediler” diyerek maçı özetlediler.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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