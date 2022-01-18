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Gündem Alman medyası korktu Türk SİHA’ları yasaklansın!
Gündem

Alman medyası korktu Türk SİHA’ları yasaklansın!

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Handelsblatt gazetesi, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 09:55:00 -
Alman medyası korktu Türk SİHA’ları yasaklansın!

Türk savunma sanayiinin yerli  İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Almanya'nın yasaklansın çağrısı

Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı.

Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

"Durdurmalıyız"

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.

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Yorumlar

Eyüp

Sizler dünyayı kasıp kavurun sömürün yakın yıkın sonrada Türkiyenin sihaları yasaklansın deyin. Nato müttefikiniz Türkiyeye ambargo uygulayıp pkk yı silaha boğmayı çok iyi bilirsiniz. Bizde hayal bile edemeyeceğiniz silahlar var Allah'a şükür.
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Allah'ın kulu

Sizide adam edeceğiz bekleyin. Sizde bir gün kapımızda yatıp kalkacaksınız.
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