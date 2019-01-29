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Alman medyası Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu! Franco Di Santo

Alman medyasından yer alan haberlere göre Galatasaray, Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Franco Di Santo'yu transfer edeceğini duyurdu.

29 Ocak 2019 Salı 12:34
Alman medyası Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu! Franco Di Santo

SportBild'in haberine göre Galatasaray, Schalke 04'ten Franco Di Santo'nun transferini gün içinde bitirecek. Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı duyuruldu. Chelsea, Blackburn, Wigan, Werder Bremen'den sonra Schalke'ye transfer olan oyuncu, bu sezon 4 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıktı. Gol sevinci yaşayamadı. 1.89'luk oyuncunun 286 maçlık kariyerinde 46 gol ve 24 asisti var.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:34
  1. Galatasaray
  2. Schalke 04
  3. Schalke
  4. Franco Di Santo
  5. Almanya

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