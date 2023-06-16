Alman markası Mercedes'den milyonlara müjdeli haber: araçlara ChatGPT yerleştirdiği belli oldu!

Otomobil devi Mercedes, sesli asistan hizmetine (MBUX bilgi ve eğlence sistemine) ChatGPT desteği ekleyecek. Üç haftalık beta programı bu hafta başlayacak.

Mercedes-Benz, bir gelişmede daha öncü oldu. Otomobil devi, yeni bir güncelleme yaparak yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'yi kullanıma sunacak. ChatGPT, Mercedes'in araç içi sesli asistanına entegre edilecek ve bu amaçla şirket, Microsoft'un Azure OpenAI Servisi'ni kullanıyor.

Otomobil devinin ChatGPT'li sesli asistanı, başlangıçta ABD'de yaşayan müşteriler için belirli araçlarda üç aylık bir beta programında erişime açılacak. Ancak Mercedes firmasının açıklamasına göre, gelecekte daha fazla araç sahibine bu özelliği kalıcı olarak sunmayı planlıyor.

MERCEDES SÜRÜCÜLERİ CHATGPT İLE SOHBET EDEBİLECEK

Bu arada otomobil şirketinin sesli asistanını aktif etmek için müşterilerin 'Hey Mercedes' komutunu kullanması gerekiyor. ChatGPT entegrasyonuyla "Isıtmayı artır" ya da "Tahmini varış süresi ne" gibi basit ve önceden programlanmış komutlara cevap vermek yerine sistem, hemen hemen her konuda sorulara cevap verebilecek ve sohbet edebilecek.

Ayrıca Mercedes, sohbet robotu aracılığıyla restoran rezervasyonu yapmak veya sinema bileti rezervasyonu yapmak gibi görevleri etkinleştirmek için ChatGPT eklentileri getireceğinin sinyalini verdi.

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