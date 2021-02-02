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Spor Alman kulüp, genç Türk yeteneği harcadı!
Spor

Alman kulüp, genç Türk yeteneği harcadı!

Bursaspor'da sezon sonu için Alman ekibi Frankfurt'a transfer olan genç yetenek Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı. Akman'ın gösterdiği performans sebebiyle 'A Milli Takım'ın ilerleyen yıllardaki forveti' yorumları yapılıyordu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:32:00 -
Alman kulüp, genç Türk yeteneği harcadı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Ali Akman’la ilgili çok ciddi bir karara imza attı.

18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt’a etik dışı transfer olduğunu belirten yeşil beyazlı kulüp, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman’ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Ali Akman bu sezon çıktığı 18 lig maçında 10 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

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