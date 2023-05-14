Alman Konsolosluğu'ndan skandal seçim çıkışı! Hadi oradan be

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi bu sabah 08:00 itibari ile başladı. Yaklaşık 64 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde sandıkların kapanması kısa bir süre kaldı.

"Huzursuzluk çıkacak, evde oturun"

Seçimler sürerken Alman Başkonsolosluğu'ndan skandal bir uyarı geldi.

Konsolosluk seçim sonrası çıkabilecek "huzursuzluğa karşı evden çıkmama" uyarısı yaptı.

İşte o uyarıda yer alan ifadeler:

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"Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz."