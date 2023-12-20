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Sosyal Medya Alman kadına "Tesettür giymek ister misiniz? Diye soruldu bakın sonra neler oldu
Sosyal Medya

Alman kadına "Tesettür giymek ister misiniz? Diye soruldu bakın sonra neler oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-20 09:18:00 - 2023-12-20 09:25:27

Almanya'nın Frankfurt şehrinde Müslüman bir içerik üreticisi yoldan geçen insanlara "Tesettür giymek ister misiniz?" diye sorular yöneltiyor. Bakın sonra neler oluyor?

Almanya'nın Frankfurt şehrinde Müslüman bir içerik üreticisi yoldan geçen insanlara "Tesettür giymek ister misiniz?" diye sorular yöneltiyor.

Frankfurt'un işlek bir caddesinde muhabirin teklifini geri çevirmeyen bir Alman ise tesettüre girdi. İçerik üreticisi tesettürü kadına hediye etti.

Muhabir, tesettüre giren kadına düşüncelerini sorduğunda çok beğendiği ve hoşuna gittiğini belirtirken yaşanan değişim de izleyenlerin dikkatini çekti. İçerik üreticisi bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine gündem oldu.


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