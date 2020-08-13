  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alman İşverenleri Birliği: Almanya'da sosyal güvenlik yükü artacak

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:52:57 -
Alman İşverenleri Birliği: Almanya'da sosyal güvenlik yükü artacak

BERLİN (AA) - Almanya'da sosyal güvenlik katkı paylarının gelecek yıllarda önlem alınmaması halinde nüfusun yaşlanmasından dolayı önemli ölçüde artacağı bildirildi.

Alman İşverenleri Birliği'nin (BDA) bilim insanları ve işverenlerden oluşan bir komisyona hazırlattığı "Sosyal Sigortanın Geleceği" başlıklı rapor, Berlin'de açıklandı.

Raporda, ülkede halihazırda yüksek olan sosyal sigorta kesintilerinin, gelecek yıllarda önemli ölçüde artarak toplam ücretlerin yüzde 40 seviyesinden yüzde 50'sine yükseleceği belirtildi.

Önlem alınmaması halinde yasal sosyal güvenlik sigortalarına ilişkin yapılan kesintiler ve alınan vergilerin, işçi ve işveren aidatı olarak nüfusun yaşlanmasından dolayı 2080'de ücretlerin yüzde 55 seviyesine çıkacağına işaret edilen raporda, bunun istihdam ve ülkenin uluslararası rekabet gücü üzerinde riskler oluşturacağı kaydedildi.

Demografik yapıda yaşanan değişimle birlikte toplam sosyal güvenlik katkı payını ücretlerin yüzde 40'ı altında tutmanın kolay olmadığı vurgulanan raporda, bunun için geç emeklilik için yüksek ücretler önerilmesi, federal bütçeden finansman ayrılması ve emeklilikte yaş limiti ile beklenen yaşam süresi arasında otomatik bir bağlantı kurulması önerisinde bulunuldu.

Almanya'da hükümet, 2031'e kadar emeklilik yaşını 65'ten 67'ye yükseltmek için geçiş dönemi uygularken, BDA'nın oluşturduğu komisyon, emeklilik yaşının Almanların yaşam süresindeki artış beklentisine bağlı olarak 2040'ta 68'e, 2050'de 69'a ve 2060'ta 70'e yükseltilmesini önerdi.

Almanya'da 2019'da beklenen yaşam süresi 81,2 olurken, bu erkekler için 78,8 ve kadınlar için 83,6 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Dünya

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Karanlık ilişkileriyle bilinen küreselci milyarder George Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. "Geçici bir fenomen" olarak tanımlad..
Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi
Teknoloji

Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi

Dünyaca ünlü savunma dergilerinden Defense News'te, Türk savunma sanayiinin atılımlarını anlatan bir makale yayımlandı. Makalede, Türkiye'ni..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı