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Aktüel Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
Aktüel

Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:22:45 -
Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümetin, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirdiği bildirildi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.

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