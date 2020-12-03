  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alman hükümetinden Çinli şirketin satın alma girişimine veto
Aktüel

Alman hükümetinden Çinli şirketin satın alma girişimine veto

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman firması IMST GmbH’in Çinli Addsino tarafından satın alınması girişimi Alman hükümetinden onay alamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:50:57 -
Alman hükümetinden Çinli şirketin satın alma girişimine veto

BERLİN (AA) – Almanya’da hükümet, Çinli bir şirketin uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman şirketini satın almasına izin vermedi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Kamp-Lintfort şehrinde bulunan IMST GmbH’in, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayii (CASIC) yan kuruluşlarından Addsino tarafından satın alınmasına onay vermedi.

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan IMST, TerraSAR-X yer gözlem uydusuna yönelik ve silah sistemleri için yüksek hassasiyetli veri sağlayan bir bileşen geliştirmiş, Alman Savunma Bakanlığı da bunu yüz milyonlarca avroya satın almıştı.

Almanya’nın Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği (AWW), hükümete, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde, Alman şirketlerinin yabancı bir yatırımcı tarafından devralınmasına müdahale hakkı veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Ekonomi

Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Taleplerin açıklanacağı ilk toplantı Co..
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay