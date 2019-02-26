Alman gizli servisine giren Türk

Almanya'nın Münih kentinde 1972 Yaz Olimpiyatları sırasında, bir grup insan olimpiyat köyüne saldırdı ve bir Alman polisi ile birlikte 11 İsrailli sporcuyu öldürdü. Almanya'nın Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BFV) imajına büyük bir darbe oldu. Aynı yıl, Sinan Selen, İstanbul'da bir Türk ailesinde doğdu. Sinan'ın ailesi daha sonra Almanya'ya taşındı.

40 yıl sonra, Alman Federal İstihbarat Teşkilatı BfV, Alman medyasının kapsamına girmese de, bir dizi skandalla sarsıldı.

İlk olarak, BFV'nin cumhurbaşkanı olan George Maasen'in Federal istihbaratın gözetlemesinden nasıl kaçınılacağı konusunda AFD'ye danıştıklarını bildirdi. Kısa süre sonra, 2018 Ağustos'unda, doğu Alman şehri Chemnitz, ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sağ ayaklanmalara sahne oldu.

Neo-naziler tarafından kovalanan ve saldırıya uğrayan yabancıların çekimleri yalnızca Almanya'yı değil tüm Avrupa'yı şok etti. O zaman cumhurbaşkanı Maasen neo-nazilerin davranışını haklı çıkarmak için adım attı. Alman istihbarat memurlarının, 2016 yılında 12 kişinin öldürüldüğü Berlin'de düzenlenen Noel pazarının saldırganıyla bağları olduğu da ortaya çıktı. Tüm bunlar Maasen için devrilme noktası oldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer artık ona dayanamadı ve Maasen'i görevini bırakmasını istedi. Ancak Almanya'nın Federal İstihbarat servisine verilen zarar çok uzun sürdü.

Bu arada, Sinan Selen, Köln'deki hukuk fakültesinden mezun oldu ve 2000 yılından beri Alman tren bombalama girişimleri olaylarında baş araştırmacı olarak görev yaptı. Daha sonra Terörle Mücadele Tedbirleri Uzmanı olarak İçişleri Bakanlığına katıldı.

Almanya'nın Federal Anayasa Koruma Dairesi Başkan Yardımcılığı'nın (BFV) görevine ilk kez geldiğinde, Almanya'nın en sağdaki çevreleri geçmişlerine dayanarak kendisine bir saldırı başlattı.

Aşırı sağ parti olan AFD yetkilileri, Sinan Selen'in Türk hükümetinin talebi üzerine görev için kabul edildiğini iddia edecek kadar ileri gitti. Ancak Almanya'daki bazı insanlar, Berlin hükümetinin hareketinin arkasında bir başka neden daha olduğuna inanıyor.

Eylemci ve serbest gazeteci Tuba Sarıaltın, twitter hesabından “Kesinlikle BfV'nin yabancı düşmanlığı imajını düzeltmek için bir hareket” ifadelerini kullandı. Selen'in yabancı geçmişinin Alman hükümetine BfV'in kararmış imajını düzeltmesi için en iyi fırsatı sunduğunu söyledi.

Alman devlet radyosu WDR editörü Tuncay Özdamar, twitter hesabındaki tartışmaya katıldı. Özdamar, Selen'in ailesinin laik olduğunu ve Hristiyan değerlerine İslam'dan daha fazla eğilimli olduklarını belirtti. Ve sadece Selen hareketinin BfV'nin yabancı düşmanlığı imajını düzeltmek için doğru bir adım olabileceğini gösterdi, ancak İslamofobi Almanya'da hala ısrarcıydı.

Kaynak: DiasporaGermany