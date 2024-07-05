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Spor Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı!
Spor

Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 07:52:00 -
Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı!

Alman basınından Bild, Merih Demiral'in Avusturya maçında yaptığı bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç men cezası aldığını yazdı. TFF ve İletişim Başkanlığı bu iddiları yalanladı.

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ımız, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada 2 gol

kaydeden Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA tarafından soruşturma açıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig

kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih

Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

uyarınca soruşturma açılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

BILD'DEN SKANDAL İDDİA!

Alman basını Bild, milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 maç men cezası aldığını açıkladı. Ancak TFF'den bu iddiaya

yalanlama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi'

şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadeleri

yer aldı.

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