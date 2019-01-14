Alman gazetelerinde Diyanet ve Erdoğan hakkında kirli propaganda

Oğuzhan Gültekin Ankara

Almanya’da yayın yapan Kölnische Rundschau gazetesi yaptığı bir haberde Almanya’da bulunan ve Avrupa'da yaklaşık 900 cami derneğinin bağlı olduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİP) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alıp kara propaganda yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, İslam’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan bu saldırıların yeni bir şey olmadığını söyleyen Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Bu saldırıların ayyuka çıkmasının sebebi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, İslam toplumunun huzuru için yaptığı çalışmaların başarılı olmasını kabul edemediklerinden kaynaklanıyor. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı gün geçtikçe etkinliğini arttıracak ve Avrupa’da bulunan vatandaşların refahı ve dini özgürlükleri de artacaktır. Biz bu saldırıları İslamofobi adı altında, İslam’a karşı yapılan saldırılar oralar kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurumlar üzerinden kara propaganda siyaseti ile Türkiye’nin başarısını gölgelemek istiyorlar” dedi.

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Almanya hükümetini bizim milletimiz kadar koruyan başka bir millet görmedim. Almanya hükümeti zahmet edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Avrupa’da görevlendirdiği din adamlarını yakından, samimi olarak gözlemlemiş olsaydı, bu tür serzenişlere gerek kalmazdı. Avrupa devletlerinin bu tür söylemleri tamamen Türkiye’nin son zamanlarda elde ettiği başarısına yönelik yapılan saldırı olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.