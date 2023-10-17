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Medya Alman gazete İsrail'in savaş suçlarını nasıl aklamaya çalıştı?!
Medya

Alman gazete İsrail'in savaş suçlarını nasıl aklamaya çalıştı?!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:59:00 -
Alman gazete İsrail'in savaş suçlarını nasıl aklamaya çalıştı?!

Almanya merkezli Deutche Welle, "İsrail-Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haber ile İsrail'in savaş suçlarını aklamaya çalıştı.

Almanya merkezli Deutche Welle, "İsrail-Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haber ile İsrail'in savaş suçlarını aklamaya çalıştı.

Haberde İsrail'in uluslararası sözleşmelerle savaş suçu olarak kabul edilen fosfor bombasını kullanması, sivillerin su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişimini engellemesi, ambulansları vurması ve insanları zorla yerinden etmeye çalışması gibi olaylar yer almadı.

Deutche Welle, "İsrail-Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı? Bunun kısaca cevabı, hayır."

Daily Ummah
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