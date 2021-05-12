Alman faşizmi! İsrail'i eleştiren isme görülmemiş baskı
İkinci dünya savaşından bu yana baskıcılığın merkezi haline gelen Almanya'da, siyasetçi Ayten Erdil, İsrail'in saldırılarını eleştirdiği gerekçesiyle partisi tarafından istifaya zorlandı.
Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirdiği için istifa etmek zorunda kaldı.
Erdil, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı.
Paylaşımı üzerine Erdil'e partisinden tepki geldi.
CDU Berlin Teşkilatı, Erdil'in paylaşımını eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU'nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.