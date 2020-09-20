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Dünya Alman elçi: Türkiye’ye sopa göstereceğiz
Dünya

Alman elçi: Türkiye’ye sopa göstereceğiz

Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, boyunu aşan bir densizliğe imza atıp, yakında Türkiye’ye sopa göstereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:13:00 -
Alman elçi: Türkiye’ye sopa göstereceğiz

Ülkesinin AB Dönem Başkanı olduğunu hatılatan Reichel, 24- 25 Eylül’deki AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının gündemde olduğunu belirtti. Greek City Times sitesinin haberine göre Yunanistan Parlamentosu Avrupa Daimi Komitesi’nde konuşan Reichel, “Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye’yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi’nin çok yakında Türkiye’ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum” dedi.

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