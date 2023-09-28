Alman ekonomisi konjonktürel zayıflıkla karşı karşıya

Wirtschaftswoche'ye konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ekonomideki yavaşlamadan ihracat pazarlarının zayıflamasını sorumlu tuttu ve "Bu döngüsel zayıflıktan temelde bir şeylerin yanlış olduğu sonucuna varmak ciddi bir hata olur" dedi.

Almanya'nın birkaç başka ülke gibi küreselleşmeden yararlandığını ve ülkenin ihracat yönelimini sorgulamaması gerektiğini belirten Schloz, "Almanya, büyük şirketler ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin benzersiz etkileşimiyle ekonomik olarak güçlü ve dünya pazarında lider konumdadır ve öyle kalacaktır" dedi.

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