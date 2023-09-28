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Avrupa Alman ekonomisi konjonktürel zayıflıkla karşı karşıya
Avrupa

Alman ekonomisi konjonktürel zayıflıkla karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2023-09-28 09:49:00 -
Alman ekonomisi konjonktürel zayıflıkla karşı karşıya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisindeki konjonktürel zayıflığın yapısal bir sorun olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Wirtschaftswoche'ye konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ekonomideki yavaşlamadan ihracat pazarlarının zayıflamasını sorumlu tuttu ve "Bu döngüsel zayıflıktan temelde bir şeylerin yanlış olduğu sonucuna varmak ciddi bir hata olur" dedi.

Almanya'nın birkaç başka ülke gibi küreselleşmeden yararlandığını ve ülkenin ihracat yönelimini sorgulamaması gerektiğini belirten Schloz, "Almanya, büyük şirketler ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin benzersiz etkileşimiyle ekonomik olarak güçlü ve dünya pazarında lider konumdadır ve öyle kalacaktır" dedi.

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