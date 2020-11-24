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Aktüel Alman ekonomisi 3. çeyrekte "beklenenden hızlı" genişledi
Aktüel

Alman ekonomisi 3. çeyrekte "beklenenden hızlı" genişledi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:42:06 -
Alman ekonomisi 3. çeyrekte "beklenenden hızlı" genişledi

BERLİN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisinin, yılın yaz çeyreğinde (3'üncü çeyrek) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden tahmin edilenden daha fazla toparlandığını bildirdi.

Destatis’in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,5 arttı. Böylece Destatis, 30 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 8,2 büyümeyi 8,5’e revize etmiş oldu.

Destatis, revizeye rağmen, üçüncü çeyrekte GSYH’nin geçen yılın son çeyreğinin GSYH’sinden yüzde 4 daha düşük olduğunu hatırlattı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 4 küçülme gösterdi.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde Kovid-19’da ikinci dalganın Alman ekonomisini tehdit ettiğini belirtiyor.

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım’da ay sonuna kadar yeni tedbirler uygulanmaya başlanmıştı.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel'in, 25 Kasım’da eyalet başbakanları ile Kovid-19’un yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Ekonomistler, yeni tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya’nın GSYH’nın bu yıl yüzde 5,1 daralmasını ve 2021’de ise yüzde 3,7 genişlemesini bekliyor.

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