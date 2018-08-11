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Alman ekibi Tolga Ciğerci'ye talip oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Tolga Ciğerci'ye Alman ekibi Stuttgart talip oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:59
Alman ekibi Tolga Ciğerci'ye talip oldu

Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci ile Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı.

Menajerler vasıtasıyla Stuttgart'ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği ortaya çıktı. Bundesliga ekibinden,Tolga Ciğerci için resmi teklif bekleniyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ, TOLGA CİĞERCİ'Yİ BONSERVİS BEDELİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci'yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek.

''BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN OLACAĞINA İNANIYORUM''

Fatih Terim de Ankaragücü maçının sonrasında takımdan bazı oyuncuların ayrılması istediğini ima etmişti.

Tecrübeli teknik adam ayrılık beklentisini ''Bazı değişiklikler olacağının inancını taşıyorum. Galatasaray'ın ama becerisi kadar satma becerisinin de olmasını gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bazı değişiklikler olacak'' ifadeleriyle diye getirmişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:59
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Stuttgart
  4. Ankaragücü
  5. Tolga Ciğerci

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