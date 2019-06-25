Alman devinin gözü Türkiye’de! Bu yatırım kaçırılmamalı

Bu yılın başında Avrupa’daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurup, bazı önemli modellerinin konvansiyonel motorlu (benzin-dizel) versiyonlarını bu fabrikada üreteceğini açıklayan Volkswagen Grubu’nun (VW) Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in, İzmir yakınlarında (Manisa) kurmak istedikleri fabrikanın altyapılarını görüştüğü belirtildi. Diess’in Ankara’da hükümet yetkilileri ile birebir görüştüğünü belirtilen Diess’in birçok defa Türkiye’ye gelip temaslarda bulundu ifade ediliyor. Yeni fabrikada grubun prestijli modellerinin üretilmesi gündemde. Fabrikanın Manisa’da olacağı ve kapasitenin 300 bin adetleri bulacağı ifade edilirken, yatırım tutarının 2 milyar Euro’yu bulabileceği söyleniyor. Türkiye’de en son büyük otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda ile yapılmıştı. 22 yıldır mevcut fabrikaların yatırımları dışında Türkiye’ye yeni bir marka gelmedi. Bu noktada son 10-15 yıldır Türkiye’ye yatırımı tartışma konusu olan Volkswagen’in gelmesi Türk otomotiv sanayi için çok ama çok önem taşıyor.