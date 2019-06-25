0553 313 94 23

Alman devinin gözü Türkiye’de! Bu yatırım kaçırılmamalı

Alman otomotiv devlerinden Volkswagen'in Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:54
Alman devinin gözü Türkiye’de! Bu yatırım kaçırılmamalı

Bu yılın başında Avrupa’daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurup, bazı önemli modellerinin konvansiyonel motorlu (benzin-dizel) versiyonlarını bu fabrikada üreteceğini açıklayan Volkswagen Grubu’nun (VW) Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in, İzmir yakınlarında (Manisa) kurmak istedikleri fabrikanın altyapılarını görüştüğü belirtildi. Diess’in Ankara’da hükümet yetkilileri ile birebir görüştüğünü belirtilen Diess’in birçok defa Türkiye’ye gelip temaslarda bulundu ifade ediliyor. Yeni fabrikada grubun prestijli modellerinin üretilmesi gündemde. Fabrikanın Manisa’da olacağı ve kapasitenin 300 bin adetleri bulacağı ifade edilirken, yatırım tutarının  2 milyar Euro’yu bulabileceği söyleniyor. Türkiye’de en son büyük otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda ile yapılmıştı. 22 yıldır mevcut fabrikaların yatırımları dışında Türkiye’ye yeni bir marka gelmedi. Bu noktada son 10-15 yıldır Türkiye’ye yatırımı tartışma konusu olan Volkswagen’in gelmesi Türk otomotiv sanayi için çok ama çok önem taşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:54
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Avrupa’daki emisyon sınırlaması
  5. elektrikli araç
  6. Doğu Avrupa
  7. Volkswagen Grubu (VW)
  8. VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess
  9. Toyota
  10. Honda
  11. Türk otomotiv sanayi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan S-400 yorumu! "ABD'nin Patriotlarından çok daha üstün bir sistem"
    1. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    2. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    3. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    6. Komşuları, makinenin başında..
    7. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    8. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    9. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    10. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    11. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    12. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    13. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    14. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    15. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    16. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    17. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    18. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    19. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    20. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    21. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    22. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    23. Kalyon ailesinin acı günü
    24. Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı..
    25. Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu
    26. Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı
    27. Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24..
    29. Döviz kurları
    30. Kaybolan koyunları jandarma buldu
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı