Alman devinden Türkiye için yeni karar
Alman hava yolu şirketi TUI Airways, İngiltere'den Türkiye'nin 3 şehrine uçuş başlatma kararı aldı.
TUI Airways yaz sezonu için yeni uçuş rotalarını açıklarken, İngiltere’de 3 şehirden Türkiye’ye uçacak.
Havayolunun Birmingham, East Midlands ve Manchester şehirlerinde yaz sezonunda Türkiye’nin popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar yapacağı açıklandı.
Airturkhaber'de yer alan habere göre havayolunun Haziran’dan itibaren Türkiye’de uçacağı rotalar şöyle:
Birmingham – İzmir / Haftada 1 frekans
Birmingham – Dalaman / Haftada 2 frekans
East Midlands – Antalya / Haftada 1 frekans
East Midlands – Dalaman / Haftada 1 frekans
Manchester – Bodrum / Haftada 1 frekans
Manchester – Dalaman / Haftada 2 frekans
Manchester – İzmir / Haftada 1 frekans
Turizm Ajansı