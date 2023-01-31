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Ekonomi Alman devinden Türkiye için yeni karar
Ekonomi

Alman devinden Türkiye için yeni karar

Alman hava yolu şirketi TUI Airways, İngiltere'den Türkiye'nin 3 şehrine uçuş başlatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 07:59:00 - 2023-01-31 08:03:25
Alman devinden Türkiye için yeni karar

TUI Airways yaz sezonu için yeni uçuş rotalarını açıklarken, İngiltere’de 3 şehirden Türkiye’ye uçacak.

Havayolunun Birmingham, East Midlands ve Manchester şehirlerinde yaz sezonunda Türkiye’nin popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar yapacağı açıklandı.

Airturkhaber'de yer alan habere göre havayolunun Haziran’dan itibaren Türkiye’de uçacağı rotalar şöyle:

Birmingham – İzmir / Haftada 1 frekans

Birmingham – Dalaman / Haftada 2 frekans

East Midlands – Antalya / Haftada 1 frekans

East Midlands – Dalaman / Haftada 1 frekans

Manchester – Bodrum / Haftada 1 frekans

Manchester – Dalaman / Haftada 2 frekans

Manchester – İzmir / Haftada 1 frekans

Turizm Ajansı

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