Alman devinden Fenerbahçe'ye yılın transfer teklifi!

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu için Alman devinden teklif geldi. İşte taraftarları kahreden haberin detayları...

ALMAN DEVİNDEN FENERBAHÇE'YE YILIN TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir teklif aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Almanya devi Borrussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinde sona geldi.

FERDİ'NİN YERİNE GOL MAKİNESİNİ GÖNDERİYORLAR

Almanya'da Bundesliga ekibinin yöneticileri ile bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, beklentilerinin 30 milyon olduğunu dile getirdi. Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı. Bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.

49 MAÇTA 18 GOL 10 ASİST...

Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı.



Yıldız oyuncu 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.

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