Alman devinden bomba hamle! "Türkiye'de açacağız" diyerek duyurdular
Dünyanın en büyük tur operatörü TUI, Türkiye'de 156 odalı bir otel açacak. Detaylar belli oldu.
Dünyanın en büyük tur operatörü TUI, Türkiye'de bir otel daha açacak.
TUI, 2024’te ve gelecek yıllarda dünyanın öne çıkan farklı destinasyonlarında 22 yeni TUI Blue oteli açacağını duyurdu.
13 ülkede 22 yeni otel açacak
TUI’nin küresel otel markası TUI Blue, son haftalarda uluslararası ortaklarla 13 yeni yönetim ve franchise sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmaya göre TUI, 13 ülkede 22 yeni otel açılacak.
Türkiye'de 156 odalı TUI Blue Faralya'yı açacak
Asya ve Afrika’da ağırlıklı açılması beklenen otellerden biri Türkiye’de yer alacak.
TUI'nin Türkiye'de açacağı otelin ismi TUI Blue Faralya olacak. Otel 156 odayla hizmet verecek.
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Turizm Ajansı