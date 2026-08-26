Alman devinde küçülme gerilimi! 140 bin kişi işsiz kalabilir

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Wolfsburg’daki ana fabrikada çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada şirketin sabit maliyetlerinin rakiplerinden yüzde 30 daha yüksek olduğunu söyledi.

Yürütülen dönüşüm programını Volkswagen tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanması olarak nitelendiren Blume, maliyetlerin düşürülmesi için çalışanlar dahil tüm tarafların katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

50 BİN KİŞİLİK EK KESİNTİ KESİNLEŞMEDİ

Yönetimin gündemindeki yaklaşık 50 bin kişilik ek küresel istihdam kaybının kesinleşmiş bir hedef olmadığı bildirildi. Blume, söz konusu rakamın mevcut koşullar üzerinden yapılan teorik bir hesaplamadan ibaret olduğunu vurguladı.

Şirketin daha önce Almanya’da yaklaşık 50 bin kişilik iş gücü azaltımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtilirken, yeni kesinti ihtimali yönetim ile işçi temsilcileri arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

Sendikaların 140 bin pozisyona ilişkin hesabı; daha önce kabul edilen yaklaşık 50 bin kişilik azaltım, küresel ölçekte gündeme gelebilecek 50 bin kişilik ek kesinti ve geleceği belirsiz dört Alman fabrikasındaki yaklaşık 40 bin çalışanı kapsıyor.

10 MİLYAR EUROLUK TASARRUF ARANIYOR

Volkswagen’in kârlılığı; Çin’deki satışların gerilemesi, Almanya’daki yüksek üretim maliyetleri ve bazı fabrikaların düşük kapasiteyle çalışması nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Şirketin genel giderlerini en az 10 milyar euro azaltması gerektiği belirtiliyor. Yönetim, Avrupa’daki yıllık üretim kapasitesini 500 bin araç düşürmeyi, yönetici kadrolarını küçültmeyi ve model ile donanım seçeneklerini azaltmayı değerlendiriyor.

DÖRT FABRİKANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yeniden yapılanma sürecinde Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm tesislerinin durumu kritik önem taşıyor.

Blume, bu fabrikalar için 2030’lu yıllara kadar uzanacak rekabetçi üretim planlarının henüz netleştirilemediğini söyledi. Volkswagen’in gelecek 6 ila 12 ay içinde Almanya’daki bütün tesisleri için uygulanabilir planlar hazırlaması hedefleniyor.

Fabrikaların kapatılmasının en son ve en maliyetli seçenek olduğunu belirten Blume, tesislerde farklı üretim faaliyetlerine geçilmesi veya yeni kullanım alanları oluşturulmasının da değerlendirildiğini ifade etti.

SENDİKADAN GREV SİNYALİ

Volkswagen İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yönetim ile çalışanlar arasındaki güvenin zarar gördüğünü ancak ilişkinin hâlâ onarılabileceğini söyledi.

İşçi temsilcileri, çalışanların yazılım, elektrikli araçlar ve Çin pazarına yönelik stratejik hataların bedelini ödemeye zorlandığını savundu.

IG Metall Başkanı Christiane Benner ise Blume’un maliyetleri düşürürken kâr marjını yüzde 9’a çıkarma hedefini gerçeklikten uzak buldu. Yerel sendika yöneticilerinden biri, yönetimin geri adım atmaması halinde grev seçeneğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

KESİNTİLER İÇİN UZLAŞMA GEREKİYOR

Volkswagen’in yönetim yapısı, CEO Oliver Blume’un kapsamlı kesintileri tek başına uygulamasına imkân vermiyor. Yönetimin işçi temsilcilerinin yanı sıra önemli kararlarda veto hakkı bulunan Aşağı Saksonya eyaletini de ikna etmesi gerekiyor.

Volkswagen’i kontrol eden Porsche-Piech ailesinin holding şirketi Porsche SE ise yönetimden daha hızlı hareket etmesini istedi. Holding, otomotiv devinin “tarihî bir dönüm noktasında” bulunduğunu bildirdi.