Alman devi Türkiye'de fabrika açacak

2022'de üretime başlayacak

2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen VW'nin Türkiye fabrikasına yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Grubun bünyesindeki birden fazla markanın modellerini üretecek fabrikada, ilk etapta bantlardan Skoda Karoq ve Seat Ateca'nın inmesi planlanıyor.

Söz konusu iki model VW grubu markalarından Skoda'nın Çekya'daki Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny'deki üretimin Türkiye'ye kaydırılmasının ardından ise, Alman markanın Almanya'daki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayırarak Passat'ın üretimini Kvasiny'e çekeceği belirtiliyor.

Ticari için OTOSAN'ı düşünüyor

Elektrikli modellere geçis planlarını hızlandıran VW, bir süre önce Ford ile işbirliğine gidebileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Alman markanın ticari modeli Transporter'in üretimini Ford'un Transit modelinin üretildiği Gölcük'teki Otosan fabrikasına kaydırarak, hem maliyetleri düşürmeyi hem de mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı bildirilmişti.