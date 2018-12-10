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Alman devi Türkiye'de fabrika açacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye'de 2022 yılında faaliyeti geçmesi beklenen bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:36
Alman devi Türkiye'de fabrika açacak
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), Türkiye'de yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.
VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye'yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye'den yana kullandı. Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararı, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından geldi.
Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki Almanya ziyareti sonrası yumuşayan ilişkiler, yatırımlara hız kazandırdı. İlk olarak Ekim ayında, Alman Siemens'in liderliğindeki konsorsiyumun, Türkiye'nin demir yolu ağını modernleştirmesi ve yüksek hızlı tren hattı sayısını da artırması hedeflenen 35 milyar dolarlık yatırımı gündeme geldi. Yaklaşık 2 ay sonra gelen Volkswagen'in yatırım kararının da, ilişkilerin normalleşmesinin etkisiyle alındığı söylenebilir.

2022'de üretime başlayacak

2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen VW'nin Türkiye fabrikasına yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Grubun bünyesindeki birden fazla markanın modellerini üretecek fabrikada, ilk etapta bantlardan Skoda Karoq ve Seat Ateca'nın inmesi planlanıyor.

Söz konusu iki model VW grubu markalarından Skoda'nın Çekya'daki Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny'deki üretimin Türkiye'ye kaydırılmasının ardından ise, Alman markanın Almanya'daki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayırarak Passat'ın üretimini Kvasiny'e çekeceği belirtiliyor.

Ticari için OTOSAN'ı düşünüyor

Elektrikli modellere geçis planlarını hızlandıran VW, bir süre önce Ford ile işbirliğine gidebileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Alman markanın ticari modeli Transporter'in üretimini Ford'un Transit modelinin üretildiği Gölcük'teki Otosan fabrikasına kaydırarak, hem maliyetleri düşürmeyi hem de mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı bildirilmişti.

 
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:36
  1. Volkswagen

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp16 dk önce
    Almanlar ABnin ekonomik motoru ve finans gücü. VW markası dünyanın en güclü markasıdır. Adamlar betona degil sanayiye ve para getiren sektöre yatırım yapıyorlar helal olsun. Böyle bir yatırımcı gelsin diye üstüne para verecek bi dolu ülke var. Bravo gene yatırım icin ülkemizi secmisler. Ne de olsa eski dost.
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