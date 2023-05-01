Alman devi şaşkına döndü: Türkiye'ye talep çok

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, yaz sezonuna yönelik rezervasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



DRV Başkanı Norbert Fiebig, Almanların Türkiye’de tatil yapmaya yönelik talebini değerlendirdi.

Türkiye çok fazla talep görüyor

Pandemi sonrasında toparlanmanın Akdeniz’in doğusunda batısına göre daha iyi durumda olduğunu belirten Fiebeg, “Özellikle Türkiye, Alman tatilcilerin en gözde destinasyonlarından biri olarak çok fazla talep görüyor. Türkiye, tatilde her şey dahil ürünlerde çok iyi. Türkiye açık ara en başarılı destinasyon. Turist sayısını artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her şey dahil tekliflere yöneliyorlar

Yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerinin Almanların tatil kararlarını etkilediğini vurgulayan Fiebig, “Fiyata daha duyarlılar. Mükemmel bir fiyat ve kaliteye sahip destinasyonların rezervasyonda çok iyi durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca her şey dahil teklifler gibi belirli bir bütçe güvencesi sağladığı için Alman müşteriler, bu tercihe odaklanıyor” şeklinde konuştu.

Turizm Ajansı

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