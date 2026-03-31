Alman devi piste iniyor! Opel’in elektrikli yarış planı ortaya çıktı! Sürpriz karar!

Alman otomotiv üreticisi Opel, motor sporları tarihindeki uzun ve başarılı geçmişine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda marka, 2026/27 sezonundan itibaren ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda fabrika takımı olarak piste çıkacağını duyurdu. “Opel GSE Formula E Takımı” ile birlikte Rüsselsheim merkezli şirket, elektrikli motor sporlarına yönelik taahhüdünü bir üst seviyeye taşırken tamamen elektrikli ve performans odaklı GSE modellerinin gücünü dünya sahnesine taşıyacak. Ralli, touring car ve dayanıklılık yarışları gibi birçok disiplinde köklü başarılara imza atan Opel, şimdi teknik uzmanlığını dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli yarış serisine aktarmaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişme, Jarama Pisti’nde düzenlenen basın toplantısında Opel CEO’su Florian Huettl ve Formula E CEO’su Jeff Dodds tarafından duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Formula E’ye katılım, Opel’in elektrikli geleceğe giden yolculuğunda yeni bir kilometre taşını temsil ediyor. Formula E’nin gelecek sezondan itibaren GEN4 araçlara geçiş yapacak olması, tamamen elektrikli bu rekabetçi organizasyona katılmak için ideal bir zamanlama sunuyor. Opel GSE Formula E Takımı, markamızın özünü oluşturan Alman mühendisliği, cesur tasarım ve elektrikli performansı mükemmel bir şekilde temsil edecek. Bu nitelikler, Mokka GSE ve yakında tanıtılacak yeni Corsa GSE gibi tamamen elektrikli GSE modellerimizde de hayat buluyor” dedi.

Formula E CEO’su Jeff Dodds ise, “Opel’i Formula E’de yeni bir takım olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Mühendislik uzmanlığı ve güçlü marka kimliğiyle Opel, motor sporları alanında uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişe sahip. Opel’in katılımı, Formula E’nin elektrikli mobiliteye geçişte küresel otomobil üreticileri için ne kadar önemli bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Formula E Gen4: Opel’in tamamen elektrikli motor sporları vizyonunda yeni aşama

Opel için Formula E’ye katılım, tamamen elektrikli motor sporları yolculuğunda doğal bir adımı temsil ediyor. Formula E’nin yeni sezonunda kullanılacak GEN4 araçları, serinin bugüne kadar sunduğu en büyük performans sıçramasını beraberinde getiriyor. Yeni nesil tamamen elektrikli yarış otomobilleri, elemelerde ve “attack mode” kullanımında 600 kW’a (816 HP) kadar güç üretebilecek. Bu değer, önceki nesle kıyasla 250 kW daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Bunun yanı sıra dördüncü nesil araçlar artık geçici değil, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılıyor. Bu gelişme, çok daha güçlü yol tutuşu sağlayarak Formula E yarışlarını hem daha hızlı hem de daha rekabetçi hâle getiriyor. Ayrıca yeni nesil araçların enerji geri kazanım kapasitesi 700 kW’a ulaşıyor. Bu da verimlilik ve yarış menzili açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Yeni nesil araçlara yönelik test sürüşleri Avrupa genelinde devam ederken, Opel Motorsport departmanı yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott liderliğinde araç mühendisliği, geliştirme, strateji ve operasyon ekiplerinden oluşan uzman kadro çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Opel GSE Formula E Takımı, Stellantis Motorsport’un GEN4 araç geliştirme deneyiminden yararlanırken Opel de Alman mühendislik bilgisini projeye doğrudan aktarıyor. Schrott, açıklamasında, “Beş yıl önce ilk elektrikli ralli kupasını oluşturmakla başlayan bu süreç, bugün FIA Dünya Şampiyonası’na katılımımızla zirveye ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Opel’in elektrikli ralli deneyimi GSE ile güç kazanıyor

Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisi Opel, 2021 yılında dünyanın ilk tamamen elektrikli tek marka ralli serisi olan ADAC Opel Electric Rally Cup’ı hayata geçirmişti. Son beş yılda genç ralli yetenekleri, Opel Corsa Rally Electric ile performanslarını sergilerken, her sezonun birincisi ADAC Opel Rally Junior Team’e katılarak Avrupa Gençler Ralli Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti.

2026/27 ralli sezonu ile birlikte Opel, elektrikli ralli alanındaki öncü rolünü sürdürmeye devam edecek. Burada ise GSE Rally Cup katılımcıları, yeni Opel Mokka GSE Rally ile yarışacak. Bu yüksek performanslı tamamen elektrikli ralli otomobili 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork üreterek bir önceki nesil Corsa Rally Electric’in iki katından fazla performans sunuyor ve Rally4 seviyesine ulaşan bir sürüş deneyimi sağlıyor. Üstelik bu deneyim profesyonel pilotlar tarafından gerçekleştirilirken, aynı zamanda edinilen tecrübelerle geliştirilen Mokka GSE’nin yol versiyonu da Opel’in elektrikli ralli ruhunu günlük kullanıma taşıyarak müşterilerin de deneyimlemesi sağlanıyor. Üstün yüksek voltaj bileşenlerini ve birçok teknik detayı ralli aracından devralan Mokka GSE, 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve bu üstün yönlerini Almanya’da 2025 Altın Direksiyon Ödülü ile taçlandırmış durumda.

Opel’in motor sporları geçmişi oldukça zengin bir mirasa sahip. Marka, Dünya Ralli Şampiyonası’ndan Formula Opel’e, Formula 3’ten DTM’e kadar birçok önemli motor sporları organizasyonunda yer alarak güçlü bir geçmiş oluşturdu. Şimdi ise 2026/27 sezonu itibarıyla marka, tamamen elektrikli üst seviye motor sporları vizyonunu Formula E’ye taşıyarak bu mirası yeni bir döneme taşıyor.

Opel’in tamamen elektrikli performans ruhunu yansıtan yeni GSE deneyimi

Opel, “OMG! GSE” kampanyası ile yüksek performanslı elektrikli araçlardan oluşan GSE ürün ailesini yeni bir kimlik altında bir araya getiriyor. “GSE” kısaltması, “Grand Sport Electric” anlamını taşıyor ve markanın dinamik, tamamen elektrikli performans modellerini temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl pazara sunulan Mokka GSE’nin ardından 2026 yılında Corsa GSE’nin de ürün gamına eklenmesi, pistte yarışan Opel GSE Formula E Takımı ile yol modelleri arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlıyor.

Opel GSE Formula E Takımı’nın enerjisini yansıtan ve markanın Formula E yolculuğunu resmen başlatan “OMG! GSE” kampanya filmi tüm dijital kanallarda yayınlandı. Film, Opel’in elektrikli performans vizyonunu “This is Grand Sport Electric. We’re going all in! So better not blink!” mesajıyla tüm dünyaya duyuruyor. Formula E’nin yeni sezonu öncesinde Opel GSE Formula E Takımı, Nisan ayında Le Castellet’deki Paul Ricard Pisti’nde düzenlenecek GEN4 resmi tanıtım etkinliğinde ilk kez halka açık olarak sahneye çıkacak. Bu etkinlikte takımın görünümü ve sezon öncesi yeni detaylar paylaşılacak.