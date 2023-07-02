Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış

Almanların dünyaca ünlü otomobil markası Opel logosunu değiştirdi. Daha önceki yıldırım temalı logosunu değiştiren Opel, elektrikli otomobil çağına logosunu da değiştirerek giriş yaptı.

Opel, elektrikli otomobillere geçişi simgelemek için logosunu değiştirme kararı alan otomobil devleri arasına katıldı.

Şirket, ikonik yıldırım logosunda küçük değişikliklerle oluşturulan yeni logosunu tanıttı. Bu yeni logo, markanın elektrikli otomobillere olan geçişinin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Opel, 2020 yılında PSA Group'a katıldıktan sonra markasını güncelledi. Yeni logo, Peugeot ve Citroen gibi diğer markaların da bulunduğu PSA Group'un stilini yansıtıyor. Yenilenen rozet, eski logosuna kıyasla modern bir görünüme sahip olmasının yanı sıra biraz daha keskin hatlara sahip.

İLK OLARAK 2024 MODEL OPEL ARABALARDA OLACAK!

Yeni logoyu taşıyan ilk üretim aracının 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yıl boyunca, güncellenmiş logo birçok Opel modelinde görülebilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Henüz hangi modelin yeni logoyu taşıyacağına dair resmi bir bilgi bulunmasa da, Opel, bu yılki Münih Motor Show'da logo için kapsamlı bir tanıtım gerçekleştireceğini ve ziyaretçilere bir "sürpriz" sunacaklarını açıkladı.

İlginizi çekebilir→ ABD devinden flaş adım! Dünya ekonomisinde beklentiler ters döndü! Hayal kırıklığı→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Yerli otomobil TOGG'un hafif ticari modeli ortaya çıktı! İlgili gelişme: Sadece bu fiyattan satılabilir→ TIKLAYINIZ