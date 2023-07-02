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Otomotiv Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış
Otomotiv

Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış

Yeniakit Publisher
2023-07-02 21:02:00 - 2023-07-02 21:38:08
Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış

Otomobil markalarından birisi olan Opel logosunda değişikliğe gitti. Bir çok ülkede faaliyet gösteriyorlar! A İşte Alman otomobil devinin yeni logosu!

Almanların dünyaca ünlü otomobil markası Opel logosunu değiştirdi. Daha önceki yıldırım temalı logosunu değiştiren Opel, elektrikli otomobil çağına logosunu da değiştirerek giriş yaptı.

Opel, elektrikli otomobillere geçişi simgelemek için logosunu değiştirme kararı alan otomobil devleri arasına katıldı.

Şirket, ikonik yıldırım logosunda küçük değişikliklerle oluşturulan yeni logosunu tanıttı. Bu yeni logo, markanın elektrikli otomobillere olan geçişinin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Opel, 2020 yılında PSA Group'a katıldıktan sonra markasını güncelledi. Yeni logo, Peugeot ve Citroen gibi diğer markaların da bulunduğu PSA Group'un stilini yansıtıyor. Yenilenen rozet, eski logosuna kıyasla modern bir görünüme sahip olmasının yanı sıra biraz daha keskin hatlara sahip.

İLK OLARAK 2024 MODEL OPEL ARABALARDA OLACAK!

Yeni logoyu taşıyan ilk üretim aracının 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yıl boyunca, güncellenmiş logo birçok Opel modelinde görülebilecek.
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Alman devi Opel logosunu güncelledi! İşte yeni logosu

Henüz hangi modelin yeni logoyu taşıyacağına dair resmi bir bilgi bulunmasa da, Opel, bu yılki Münih Motor Show'da logo için kapsamlı bir tanıtım gerçekleştireceğini ve ziyaretçilere bir "sürpriz" sunacaklarını açıkladı.

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