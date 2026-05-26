  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arefe günü hüzün ve dua! Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti 'Bizim adayımız Erdoğan' diyen BBP lideri Destici erken seçim tarihini açıkladı! Kim kimin kucağında belli değil! Faşist bakandan ABD'ye ağalık İran'dan ABD'ye Hürmüzgan resti! "Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler, cevapsız bırakmayız!" Tuncer Bakırhan cevap verememişti! CHP’nin bayram programında DEM ve İP sürprizi! İran'dan ABD ile masada milyar dolarlık şart! "Serbest bırakın" diyerek 24 milyar dolar talep ettiler! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası: Allah’ım! İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hürriyetine kavuştur! Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler Özgür Özel artık korsan genel başkan! Yargıtay’da Kılıçdaroğlu güncellemesi Özgür Özel, Kemal Kılıdaroğlu’na çağrı yaptı! Bayram sonrasını işaret etti
Dünya Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi
Dünya

Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ateşkese rağmen yeni sürgün emri! İsrail ordusu Lübnan’da 21 beldeyi hedef gösterdi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara evlerini boşaltma çağrısı yaptı.

Lübnan’ın güneyinde ateşkese rağmen gerilim yeniden yükselirken, İsrail ordusu 21 belde için yeni tahliye emri yayımladı.

 

X hesabından paylaşıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Sela, Burc Kalaviye, Cişit, Nebatiye kentine bağlı Kuseybe, Frun, Aba, Deyr Keyfa, Kefer Sir, Sarifa, Ganduriye, Naffahiye, Kafkafiye el-Cisr ve Adişit eş-Şakif beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, yaptığı yeni bir açıklamada da Hirbet Selem, Bir es-Selasıl, Kabriha, Mecdel Selem, Kalaviye, Kefer Duneyn, Tulin ve Savvane beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaparak yeni bir sürgün emri yayınladı.

 

Açıklamada, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği iddia edilerek İsrail ordusunun bölgeye karşı "güçlü şekilde harekete geçeceği" savunuldu.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayanlardan Litani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini isterken, Hizbullah unsurlarına ya da askeri ekipmanlarına yakın bulunan kişilerin hayatlarını tehlikeye atacağını öne sürdü.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 213'e ulaşmıştı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

 

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin
İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin

Dünya

İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin

Siyonist İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 5 şehit
Siyonist İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 5 şehit

Dünya

Siyonist İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 5 şehit

Mescid-i Aksa'yı hedef alan kirli tezgah! ABD ve işgalci İsrail'in Kudüs'teki sinsi planın tüm detayları sızdı
Mescid-i Aksa'yı hedef alan kirli tezgah! ABD ve işgalci İsrail'in Kudüs'teki sinsi planın tüm detayları sızdı

Dünya

Mescid-i Aksa'yı hedef alan kirli tezgah! ABD ve işgalci İsrail'in Kudüs'teki sinsi planın tüm detayları sızdı

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!"
İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!"

Gündem

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23