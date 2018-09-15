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Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor! Ocak ayında takımdan ayrılıyor

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ı transfer etmek için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor! Ocak ayında takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, genç yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. Makedonya U21 takımının Ermenistan ile oynadığı maçta müthiş bir peformans gösteren Eljif Elmas'ı tribünlerde izleyenler arasında Manchester City ve Borussia Dortmund scoutları da vardı.

Scoutların, Eljif Elmas ile ilgili olumlu raporu Dortmund teknik ekibine sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de Phillip Cocu tarafından sürekli ilk 11'de oynatılan Eljif için Ocak ayında sürpriz bir transfer görüşmesi yapılacağı bildirildi. Borussia Dortmund'un Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği için astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre de Eljif Elmas'ı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Alman medyası, Favre'nin öncelikli hedefinin Eljif olacağını belirtti.

(Takvim)

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
  1. Fenerbahçe
  2. Borussia Dortmund
  3. Eljif Elmas
  4. Bundesliga
  5. Almanya

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