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Alman devi Çöldeki Davos'a katılmayacak

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Siemens, Suudi Arabistan'daki Çöldeki Davos'a katılmama kararı aldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
Alman devi Çöldeki Davos'a katılmayacak

Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına katılmayacağını bildirdi.

Kaeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını belirtti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "barbarca eylem" olarak niteleyen Kaeser, gerçekte ne olduğunun yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulması, bu yapılırken bütün Suudi Arabistan halkının suçlanmaması gerektiğini kaydetti.

Kaeser, Siemens’in Suudi Krallığı ve "Vizyon 2030"un güvenilir ve kararlı bir ortağı olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken, gerçeğin bulunması ve adaletin tecelli etmesi." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Cemal Kaşıkçı

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