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Alman cani hemşirenin Türk kurbanları

Almanya'da erkek hemşire Niels Högel, 100'den fazla hastayı kalp krizine yol açan ilaç enjekte edip kasten öldürmekle yargılanıyor. Kurbanların tespiti için farklı ülkelerde 67 mezarlıkta 134 mezar açıldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:26
Alman cani hemşirenin Türk kurbanları

Almanya'da erkek hemşire Niels Högel, hastanede yatan bir hastaya kalp krizine yol açacak ilaç enjekte ederken bir meslektaşı tarafından suçüstü yakalandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın özel haberine göre, hemşire hakkında açılan soruşturma sonucu 6 kişiyi kasten öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi.

Ancak, Högel'in 2000-2005 yılları arasında 100'den fazla hastayı öldürmüş olabileceğine dair bilgilere ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin hepsinin  kayıtlara normal ölüm olarak geçtiği belirtilirken, hemşirenin hastalara kalp krizine yol açan ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı.

134 MEZAR AÇILDI

Högel'in çalıştığı kliniklerdeki kalp krizi ölümleri tek tek incelendi. Ailelerle irtibata geçildi, mezarlar açılmaya başlandı. Şimdiye kadar farklı ülkelerde 67 mezarlıkta toplam 134 mezar açıldı, cesetler incelenip örnekler alındı...

DÖRT TÜRK KURBAN

Alman hemşire Högel'in kurbanlarından dördünün Türk vatandaşı olduğu bilgisine ve o kurbanların isimlerine ulaştı. Gaziantepli tekstilci Hasan Çolakoğlu, Hataylı taksi şoförü Adnan Tüter, Mardin Nusaybinli Ezidi Celal Dağ ve Mardin Midyatlı Ezidi Seyro Duran. Dördü de gurbetçiydi. Almanya'da yaşıyorlardı. Farklı tarihlerde alman hastanelerinde öldüler. Ölümleri kayda kalp krizi olarak geçti, memleketleri Türkiye'ye gönderilip defnedildiler. Korkunç gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı.

ANTEP VE HATAY’DA MEZARLAR AÇILDI

Alman hemşire Högel'in Türk vatandaşı 4 kurbanı için Alman adli makamları Türkiye Adalet Bakanlığı’na yazı gönderip “fethi kabir” yani mezar açma işlemi istedi. Hasan Çolakoğlu, Almanya'da 2003 yılında baş ağrısı şüphesiyle hastaneye götürülmüş, hastanede kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Memleketi Gaziantep'e defnedildi. Diğer bir kurban Adnan Tüter, 2004'te beyin kanaması nedeniyle yatırıldığı hastanede yine Çolakoğlu gibi kalp krizinden ölmüştü. o da Hatay'a defnedildi. Hem Çolakoğlu'nun hem Tüter'in mezarları bir süre önce açıldı. Cesetlerden, kefenlerden, cesedin temas ettiği topraktan örnekler alındı.. Her iki ismin de Högel’in kurbanı olup olmadığı, örneklerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

DAĞ VE DURAN’IN MEZARLARI DA AÇILACAK

Mardin Nusaybinli Celal Dağ ve Midyatlı Seyro Duran hakkındaki adli süreç ise devam ediyor. Her ikisinde de mezar tespitleri yapıldı, ancak henüz mezarlar açılıp örnek alınmadı.

“BABAM YENİ ÖLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM”

Hasan Çolakoğlu'nun oğlu Yusuf Çolakoğlu açıklamalarda bulundu. Cani hemşirenin kayınbabasıyla arkadaş olduğunu belirten Hasan Çolakoğlu şöyle konuştu:

“Baş dönmesi şikayeti üzerine hastaneye götürdük. Hiç bir şeyi yoktu. Şakalaşıyordu bizimle o hemşirenin nöbetçi olduğu gece aniden fenalaşarak öldü. Kalp krizi sonucu öldü dediler. Herkes şaşırdı. Annem adeta yıkıldı. Olayı duyunca sanki babam yeni ölmüş gibi hissettim. Mezarını açıp numune aldılar. Daha netice çıkmadı. Davayı takip ediyoruz.”

“MEZAR AÇILIRKEN BİZ DE ORADA OLMAK İSTİYORUZ”

Seyro Duran’ın oğlu Kemal Duran da mezarın açılacağının kendilerine bildirildiğini belirterek “Savcılığa mezarın açılacağı zaman bize de haber verin biz de orada olmak istiyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

Duran ailesinin avukatı Selim Altan şunları kaydetti:

“Hastalara önce kalp krizi geçirtecek ilaç verip, ardından kurtarmaya çalışıp kendini süper bir çalışan olarak göstermek istiyordu. Bildiğim kadarıyla iki Türk vatandaşının mezarı açılıp tespit edildi. Katilin kendisi de itiraf etmiş yaptığını. Duran’ın mezarı açılacak. Alınacak saç ve kemik örneklerinden tespit edilecek, ilaç verilmiş mi verilmemiş mi? Süreci takip ediyoruz."

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EN ÇOK CİNAYET İŞLEYEN KİŞİ

Peki yaşları 34 ile 96 arasında değişen 100'ün üzerinde hastayı ajmalin ve potasyum içerikli ilaçlar enjekte ederek öldürdüğünü mahkemede itiraf eden alman hemşirenin amacı neydi? İddialara göre, hemşire önce ilacı enjekte ediyor, ardından kalp krizi geçirttiği hastayı kurtarmaya çalışarak kahraman olmak istiyordu.  Alman erkek hemşire, mahkemede 100 cinayetten suçlu bulunursa, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok cinayet işleyen seri katil olarak kayıtlara geçecek.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:26
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