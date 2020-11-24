  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alman Borsası DAX endeksindeki şirket sayısı 30'dan 40'a çıkarılacak
Aktüel

Alman Borsası DAX endeksindeki şirket sayısı 30'dan 40'a çıkarılacak

Orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksindeki şirket sayısı da 60'dan 50'ye indirilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:10:59 -
Alman Borsası DAX endeksindeki şirket sayısı 30'dan 40'a çıkarılacak

BERLİN (AA) - Alman DAX endeksinde şirket sayısının daha sıkı üyelik kuralları ile 30’dan 40'a çıkarılacağı bildirildi.

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, Eylül 2021’den sonra en büyük ve güvenilir halka açık şirketlerin işlem gördüğü ve borsanın göstergesi olan DAX endeksinde şirket sayısının 30’dan 40’a çıkarılacağı belirtildi.

Orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksindeki şirket sayısı da 60'dan 50'ye indirilecek.

Alman ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin milyar dolarlık muhasebe skandalından sonra DAX’da işlem görecek şirketler için daha sıkı kurallar uygulanacak.

Buna göre, finansal sonuçlarını zamanında açıklamayan şirketlerin hisselerinin endekste işlem görmesine izin verilmeyecek. Aynı zamanda, gelecekte, yalnızca kanıtlanabilir şekilde karlı şirketler DAX'a alınacak.

Alman DAX endeksinin Aralık 2020'dan sonra bir üyesi olabilmek için, şirketlerin DAX'a alınmadan önceki son 2 finansal raporunda faaliyet karı açıklaması gerekecek.

Analistler, DAX endeksindeki söz konusu değişimin 1988'de başlatılan endeksin tarihindeki en büyük değişim olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması
Dünya

Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması

Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, ge..
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
Selçuk Özdağ: Bülent Arınç'ın açıklaması yargıya müdahaledir
Siyaset

Selçuk Özdağ: Bülent Arınç'ın açıklaması yargıya müdahaledir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay