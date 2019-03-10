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Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, seçim çalışmalarında destek olmak amacıylaAK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı'ya ziyarette bulundu. Petermann, "Lokman Başkanın doğru insan olduğunu, doğru yerde çalışmalar yaptığını 20 yıldır görüyorum. Avrupa'yı kıskandıran çalışmalar yapıyor" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 17:40
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı'ya seçim çalışmalarında destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan Çağırıcı, seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşarak 2019 ve 2024 yıllarına yönelik plan ve projelerini anlatmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesinin kardeş belediyesi olarak adlandırılan Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann'da Çağırıcı'ya destek olmak amacıyla İstanbul'a geldi.

Çağırıcı'yla ilçedeki dernekleri ve sokakları gezerek vatandaşlara buradaki değişimi aktaran Petermann, Çağırıcı için oy istedi.

Piknik yapan ailelerin sofralarına da oturan Petermann, "Lokman başkandan memnun musunuz?" diye sorduğu vatandaşlardan aldığı "Evet" cevabına yönelik, "Ben de öyle düşünüyordum." ifadesini kullandı.

"Avrupa'yı kıskandıran çalışmalar yapıyor"

Thomas Hunsteger Petermann, ziyaret ettiği derneklerde yaptığı konuşmada, Lokman Çağırıcı'ya seçim çalışmalarında destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

İlçenin ne kadar çok değiştiğini en etkin şekilde gören kişilerden biri olduğunu aktaran Petermann, "Burada yapılanların Bağcılar, İstanbul ve Türkiye için çok iyi ve önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında fazla söze gerek yok. Lokman Başkanın doğru insan olduğunu, doğru yerde çalışmalar yaptığını 20 yıldır görüyorum. Avrupa'yı kıskandıran çalışmalar yapıyor. Lokman kardeşimin aynı bu şekilde çalışmalarına devam edeceğini ümit ediyorum. Sizin de onu destekleyeceğinizden şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

"Vatanın selameti için mücadele siyasi alanda da çok önemli"

Lokman Çağırıcı ise Petermann'ın Almanya'da Türklere ve Müslümanlara yönelik güzel hizmetler yaptığını belirtti.

Petermann'ın 15 Temmuz'da da kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çağırıcı, "Beni arayıp seçim çalışmalarımda yanımda olmak istediğini söyledi. Çok yoğun olduğumuzu yorulacağını söyledim. Bana, 'Bir gün de olsa da gelip sana yardım edeceğim' dedi. Bu hareketi bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de Almanya'daki seçim zamanı gidip ona aynı dostluğu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmalarının ilk günkü heyecan, azim ve gayretle sürdüğünü de aktaran Çağırıcı, "Her geçen gün karşımızda birleşmeleri görüyoruz. Vatanın bekçiliği ve selameti için mücadele sadece askeri cephede olmaz siyasi alanda da çok önemli. Çalışmalarımızı bu önemle yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:40
  1. İstanbul
  2. Lokman Çağrıcı
  3. Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann

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  • HakHak8 dk önce
    Küffarın bile belediyecilikte takdirini kazanmış ama chpkkliların malesef

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