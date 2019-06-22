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Alman basını, Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı!

Alman basını, Bayern Münih'in de gündeminde yer alan Ozan Kabak'ın, İtalyan Serie A devi Milan'a daha yakın olduğunu iddia etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:24
Alman basını, Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı!

Bundesliga'da küme düşen Stuttgart forması giyen Ozan Kabak'ın geleceği belirsizliğini korurken 19 yaşındaki genç stoper için Alman basınında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milan'a çok yakın

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, Stuttgart'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç stoper, Milan'a transfer olmaya yakın.

Haberde, Bayern Münih'in yanı sıra Schalke ve Porto'nun da Ozan Kabak ile ilgilendiği belirtilirken Milan'ın transferde Bayern Münih'in önünde olduğu öne sürüldü.

Bayern Münih yetkilileri, Ozan Kabak için Stuttgart ile temasını sürdürüyor ancak oyuncu için istenen 15 milyon euro'luk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor. İddiaya göre bu bedeli ödemeye hazır olan Milan, transfer yarışını bir adım önde götürüyor

Ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, geleceğin en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.

(NTV Spor)

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:24
  1. Almanya
  2. Alman basını
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  4. Ozan Kabak
  5. Milan
  6. Bayern Münih
  7. Transfer iddiası
  8. Ozan Kabak'ın yeni takımı
  9. Bundesliga
  10. Serie A

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