Alman basını Berisha için dev bonservis diyerek duyurdu! 5 milyon euroya dayandı

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın geleceği için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcu için gözden çıkarılan bonservis bedeli belli oldu.

Augsburg'un Fenerbahçe'den opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha, her ne kadar sakatlığı sebebiyle henüz antrenmanlara başlamamış olsa da Alman basını sürpriz bir iddiada bulundu.

Eylül 2021'de Fenerbahçe, o dönem Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha'yı 5 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.

Sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 32 kez giyen yıldız oyuncu sekiz kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yapmıştı.

Berisha için dev bonservis Alman basını duyurdu

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Fenerbahçe, 2022/2023 sezonunda Berisha'yı Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiraladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu Almanya Milli Takımı'na seçilmeyi de başardı. Milliyet'e göre;

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, Berisha'yı Peru ve Belçika ile oynanan hazırlık maçlarında kadroya davet etti.