Alman bankası Deutsche Bank’ı dolandıran Ümit Akbulut tutuklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel’i 4 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Ümit Akbulut'un, Deutsche Bank’ı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanarak Bielefeld’de bulunan cezaevine gönderildiği iddia edildi. Türkiye'de bulunan bir akrabasına ulaşan Akbulut, bu iddiaları yalanlasa da, Akbulut'un tutuklandığının iddia edildiği olay sonrasında, bankada görevli müdürün görevden alındığı ifade edildi.

2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, menajer Ümit Akbulut’un o dönemde kendisini 4 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek Akbulut hakkında dava açmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Akbulut hakkında birçok isim aynı şikayetle mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Davaların görüldüğü sırada Almanya’ya giden Akbulut hakkında açılan dava sonucu Türkiye’ye iade edilmesine karar verilirken, bir haber de Almanya’dan geldi.

'Almanya'da işlediği suçların cezasını çeksin'

Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutche Bank’ı dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Alman polisi tarafından gözaltına alınırken, Bielefeld’de bulunan ceza evine yerleştirildi. Akbulut’un iadesi için Alman yetkililerle görüşen Türk yetkililer, Akbulut’un yargılanmasının ardından işlemleri hızlandıracak.

Alman Yargısı, Ümit Akbulut’u Türkiye’ye iade etmek gereken işlemleri yapacaklarını ancak Akbulut’un öncelikle Almanya’da işlediği iddia edilen suçların cezasını çekmesini istediklerini Türk yetkililere iletti.

Yakalama kararı verildi

Van der Wiel’in yanı sıra Dilek Budak’ı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ümit Akbulut için yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Almanya’da bulunduğu için yakalanamayan Ümit Akbulut’un Türkiye’ye iade edilmesi istendi. Akbulut’un van der Wiel davasında ise hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunuldu.

Ancak salgın sebebiyle yaşanan adli tatilden kaynaklı olarak duruşmalar ertelendiği için, Ümit Akbulut hakkındaki kırmızı bülten talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.