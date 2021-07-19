Alman bakandan 'bağış' çağrısı: Şimdi yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır

Bölgede selden etkilenenlerle ve arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Seehofer'e, Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ve Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz eşlik etti.

Seehofer, Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun siyasi yaşamında böyle bir felaketi görmediğini belirterek, "Bugünlerde inanılmaz bir trajedi yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu istisnai durumdan sadece birlikte üstesinden gelinebileceğini belirten Seehofer, "Şimdi yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır." değerlendirmede bulundu.

Bakanlar kurulunda çarşamba günü selden etkilenenlere mali yardım yapılmasına ilişkin kararın alınacağını belirten Seehofer, "Bu, her şeyini kaybeden insanlara yönelik acil yardımla ilgili olacak. Milyarları gerektirecek yeniden imarla ilgili olacak ki bu uzun bir zaman alacak." dedi

Seehofer, köprüler gibi kamu altyapısının da yıkılmış durumda olduğunu, buraya da yatırım gerektiğini kaydetti.

Halkın sel felaketi öncesinde erkenden uyarılmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Seehofer, bu felaketten nelerin daha iyi yapılabileceğine ilişkin derslerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Felaketlerden koruma konusunda Almanya’nın iyi durumda olduğunu savunan Seehofer, "Ancak hiçbir şeyin iyileştirilemeyeceği kibrine kapılmamamız lazım. Nerede iyileştirecek bir durum varsa onu yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Seehofer uyarı sistemlerinin çalıştığını belirterek, "Bunları adım adım yapalım. Şimdi yapılan eleştirilerin biraz seçim kampanyası tadı var. Siyasetin şimdi birlikte durarak yardımı ve dayanışmayı organize etmesi lazım. Daha sonraki adımda açık bir şekilde her alanda neyi iyi yapabileceğimizi konuşalım." dedi.

Geçen hafta meydana gelen selde bazı siyasetçiler ve uzmanlar, halkı önceden uyarmadıkları gerekçesiyle yetkilileri eleştirmişti.

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 164 kişinin öldüğü açıklanmıştı.