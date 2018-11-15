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Alman bakan yeni başkanı açıkladı!

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) yeni başkanının Thomas Haldenwang olduğunu açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:10
Alman bakan yeni başkanı açıkladı!

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) yeni başkanı Thomas Haldenwang oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen basın toplantısında, Haldenwang'ın Bakanlar Kurulunun da onayı alınarak BfV başkanlığına getirildiğini söyledi.

Maassen görevden alınmıştı

Seehofer, teşkilatın haftalar süren tartışmaların ardından tekrar ana işlerine konsantre olacağını belirtti.

Haldenwang, aynı kurumda başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen, aşırı sağcılara olan yaklaşımı ve basına verdiği beyanatlar nedeniyle görevden alınmıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:10
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