Alman bakan kabul etti: Tehdit var

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen saldırıların ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı, Almanya'daki camilerin de saldırı hedefine konabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların şoku sürerken Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Almanya'daki dini kuruluşların da teröristlerin hedefi olabileceği" uyarısında bulundu. "Bild" gazetesinin "Almanya'da camilerin de sinagoglar gibi korunması mı gerekecek?" sorusunu yanıtlayan Seehofer, "Dini kuruluşlar da teröristlerin hedefi olabilir. Tehlikeye işaret eden bulgular olursa koruma önlemleri güçlendirilir" diye konuştu.

İhtiyaç durumunda camilerin de daha sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğuna işaret eden İçişleri Bakanı, eyalet emniyet teşkilatlarının gerek görüldüğünde ya da talep gelmesi durumunda tehlike altındaki kuruluşlara danışmanlık hizmeti verdiğini, kişiler ve binalara yönelik koruma önlemlerinin alındığını" söyledi.

"İlk kez bir İçişleri Bakanı tehdidi kabul ediyor"

Seehofer'in açıklamalarıyla ilgili "Heilbronner Stimme" gazetesine konuşan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "ilk kez bir Alman İçişleri Bakanının camilerle ilgili güvenlik riskinin arttığını kabul ettiğini ve bu durumun güvenlik politikalarına yansıyacağını bildirdiğini" söyledi. Camilere yönelik tehlikenin Yeni Zelanda'daki saldırılar öncesinde de var olduğunu belirten Mazyek, camilere yönelik koruma önlemlerinin yeterli olup olmadığı yönündeki soruyu ise "Hayır. Bir kuruluş daha önce saldırıya uğramışsa verilen 1-2 haftalık geçici koruma dışında bir koruma tedbiri yok" diye yanıtladı.

Almanya'da camilere yönelik saldırıların sayısının arttığını belirten Mazyek, "Güvenliğin iyileştirilmesi, giderek daha sertleşen ve küstahlaşan failler üzerinde caydırıcı etki gösteriyor. Müslüman vatandaşların güvenliğinin kendisi için önemli olduğunu, devletin görünür kılması gerekiyor. Bunun devletin umurunda olmaması tam da aşırı sağcıların istediği şey" diye konuştu.

Almanya'da "İslam düşmanı" suçların ayrı bir başlık altında kaydedilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. 2018 için ellerinde henüz kesin veriler bulunmadığını, bu nedenle İslam düşmanı suç vakalarında artış olduğunu teyit edemeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Seehofer, 2017'de ise 50'si yaralama olmak üzere bin 75 suç vakası kaydedildiğini bildirdi.