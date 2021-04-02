Alman aşısı paralı mı? Biontech Pfizer aşısı ücretli mi olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar Türkiye'de Çin aşısı SinoVac kullanılırken, BioNTech aşısı da artık vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 2.8 milyon doz getirilen ve ülkemizde belirli hastanelerde kullanılacak Alman aşısının sayısı, Nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşacak. Peki, Alman aşısı BioNTech aşısı için aşı olanlar ücret ödeyecek mi?

Alman aşısı randevuları başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından, aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini söyledi. Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı."

"Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısının ellerinde olduğunu anımsatarak, şu bilgileri vermişti: "10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."

BioNTech Pfizer aşısı ücretli mi olacak?

Daha önce "Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?" sorusunu yönelten Prof. Dr Osman Müftüoğlu'na konuşan Fahrettin Koca, aşıların ücretsiz olacağını duyurarak " Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek.'' demişti.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız." açıklamasında bulunmuştu.