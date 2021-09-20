Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yaklaşık 106 milyon doz aşı yapıldı. 5 Eylül itibariyle 12 yaş üstü tüm bireylere aşı hakkı tanımlandı. 18 yaş altı için aşı veli onayıyla yapılıyor. Aileler 12 yaş altı içinse aşı randevu sisteminin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 12 yaş altına aşı yapılacak mı?

Alman aşısı 12 yaş altına yapılacak mı?

12 yaş altı çocukların aşı olup olmayacağına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı bir açıklamada asıl hedeflerinin 18 yaş üstü olduğunu ancak aile onayıyla 12 yaş üstünün aşı olmasında bir sakınca olmadığını ifade etmişti.

Çin’de Sinovac aşısı için 3 yaş üstüne ilişkin testler devam ederken bir açıklama da Biontech’ten geldi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 5-11 yaş arası çocuklarda aşının güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu belirtti. Bourla, "emmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı. Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" dedi.