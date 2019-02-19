0553 313 94 23

Allianz’da Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı’na Dr. Suat Didari getirildi

Allianz Türkiye’de; 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker’den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı’na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği’ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
Allianz’da Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı’na Dr. Suat Didari getirildi

Allianz Türkiye’de; 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker’den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı’na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği’ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr. Suat Didari getirildi.



Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşlarından Allianz Türkiye’de, yeni dönemdeki atamalar devam ediyor. Allianz Türkiye, sigorta müşterilerinin ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun hızda karşılamak ve çalışma ortamında iş birliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendiriyor. 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker’den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı’na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği’ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr. Suat Didari getirildi.



Suat Didari kimdir?


İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Suat Didari, aynı üniversitede mühendislik dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Programı’nı ve Yeditepe Üniversitesi İş İdaresi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Suat Didari, çalışma hayatına 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1995 yılında girdiği Uzel Makina Sanayi şirketinde 13 yıl çeşitli pozisyonlarda görev alan Didari, Allianz Türkiye Ailesi’ne 2008 yılında katıldı. Didari, Allianz Türkiye bünyesinde, Kıdemli Proje Müdürü, Planlama ve Kontrol Grup Müdürü, Kurumsal Gelişim Grup Müdürü gibi pozisyonlarda görev yaptı. 2014 yılından bu yana Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Suat Didari, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı
    1. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    2. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    5. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    6. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    7. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    8. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    9. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    10. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    11. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    12. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    13. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    14. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    15. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    16. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    17. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    18. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    19. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    20. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun